Foragido da Justiça é preso ao ir solicitar o novo RG em Manaus

Manaus/AM - Um homem de 30 anos foi preso nesta segunda-feira (18), ao ir receber a Carteira de Identidade (CIN), por agentes do Instituto de Identificação Aderson Conceição de Melo (IIACM), no Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) do Studio 5, localizado no bairro Distrito Industrial I.

A ação ocorreu com o apoio da Polícia Civil (PC-AM), por meio do 21º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Gilmar Peixoto de Albuquerque é investigado pela PC-AM pelo crime de roubo e tinha um mandado de prisão em aberto expedido pelo poder judiciário. O homem havia solicitado a Carteira de Identidade (CIN) em outubro. Durante o processo de emissão do documento, foi constatado no sistema interno da SSP-AM que havia um mandado de prisão em aberto contra o indivíduo desde o dia 01 de dezembro.

O homem compareceu nesta segunda-feira (18) ao local para receber a nova CIN, no momento em que foi abordado por agentes coordenados pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) e recebeu voz de prisão.

Sistema robusto

O novo sistema de biometria implantado pela SSP-AM é uma ferramenta importante para a identificação de suspeitos que cometem crimes e estão foragidos da Justiça, pois podem localizar mandados de prisão em aberto. Além disso, o sistema auxilia na prevenção de outras infrações no momento da emissão do documento.

Disque-Denúncia

A SSP-AM recebe denúncias sobre a localização de foragidos ou de qualquer ato ilícito por meio número 181, do Disque-Denúncia. O sistema telefônico funciona gratuitamente e a identidade do informante é mantida em sigilo.