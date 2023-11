Focos de queimadas no Amazonas hoje superam os do Pará, aponta do Inpe

Por Ana Celia Ossame, especial para Portal do Holanda

O estado do Amazonas tem 41 focos de incêndios florestais registrados hoje (6), enquanto o Pará, que foi apontado de ser a fonte da fumaça que continua impregnando o ar tanto da capital amazonense quanto da região metropolitana, tem 27 focos, de acordo com dados do site Terra Brasilis, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

O município de Borba, com seis, Autazes e Manaquiri com 5, lideram os focos de queimadas do Estado do Amazonas neste dia 6, registra o site.

Mais uma vez, a cidade amanhece tomada por fumaça, problema que fica agravado com a ausência de precipitações, mesmo estando o estado no período chuvoso.

Na região Norte, o estado de Rondônia tinha também 41 focos de queimadas, Roraima, com 7 focos, Acre, com 1 foco.

No último Boletim de Alerta Hidrológico da Bacia do Amazonas divulgado pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB) na última sexta-feira (3) há o registro de que daquele dia a 1 de novembro permaneceu o quadro de chuvas abaixo da climatologia predominante em toda região.

Todas as bacias monitoradas estavam com déficit de precipitação, sendo que nas bacias do Branco e Negro havia sinais de melhoras, alta nas bacias dos rios Napo, Marañon, Ucayali e Madre de Dios, baixa nos rios Madeira e Abacaxis porém ainda em condição de déficit de precipitação.

A atuação dos fenômenos El Niño, que causa o aquecimento das águas superficiais do Oceano Pacífico e aquecimento anômalo das águas superficiais do Atlântico Tropical Norte, continua favorecendo a condição de subsidência (movimento vertical do ar de cima para baixo) sobre grande parte da região inibindo ou reduzindo a formação de nuvens e por consequência redução dos volumes de chuva observados.