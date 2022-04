Flávio Pascarelli é eleito presidente do TJAM para mandato ‘tampão’

A gestão do mandato tampão vai substituir a atual administração, que tem à frente o desembargador Domingos Chalub, na Presidência; e as desembargadoras Carla Reis e Nélia Caminha Jorge, na Vice-Presidência e Corregedoria-Geral de Justiça, respectivamente.

O desembargador Flávio Pascarelli foi eleito nesta terça-feira (12) presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) para um mandato tampão até janeiro de 2023.

