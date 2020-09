Flávio e Eduardo Bolsonaro destacam importância do turismo no Amazonas

Manaus/AM - O senador Flávio Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro participaram, na manhã desta sexta-feira (18), do Lançamento do Programa de Retomada da Atividade Turística no Amazonas - Amazone-se, em evento realizado no Centro de Convenções Vasco Vasques, na zona Centro-Sul de Manaus. O governador Wilson Lima, o presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Gilson Machado Neto, e a presidente da Amazonastur, Roselene Medeiros, estiveram presentes na solenidade.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro frisou a importância de preservar a Amazônia, mas sem isolar. “Preservar não é isolar, deixando 20 milhões de pessoas longe do resto do país, achando que isso é preservar. Queremos um Brasil integrado. Brasil com estradas, pois a mesma estrada aqui na Amazônia que pode ir uma madeira contrabandeada é onde um fiscal pode ir para impedir e coibir isso”, disse o parlamentar lembrando a licitação de trecho da BR-319. O parlamentar ainda destacou seu apoio para manter a Zona Franca de Manaus.

Flávio Bolsonaro foi mais enfático em valorizar o turismo na região. Segundo o senador, Manaus é um dos destinos mais procurados por turistas para exploração da natureza. “Nossas belezas naturais são fantásticas. Não tem em nenhum outro lugar do mundo. Imagina quantas pessoas não estarão dispostas a gastar milhares de dólares, mas com luxo e com conforto, e não vir apenas observar índio sendo tratado como animais no zoológico? O índio também quer conforto, quer wifi, precisa ser tratado como ser humano com dignidade”, comentou. Flávio também fez questão de frisar que mesmo com divergências políticas com prefeitos ou governadores, o presidente Bolsonaro vai continuar ignorando qualquer problemas políticos para que o dinheiro da União chegue aos municípios”, garantiu.

Os filhos do presidente Jair Bolsonaro ainda visitaram mais cedo o Teatro Amazonas.

Ainda participaram do evento o senador Omar Aziz (PSD) e o deputado federal Silas Câmara (Republicanos).