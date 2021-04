Fisioterapia Cardiorrespiratória na pandemia é tema de simpósio em Manaus

Manaus/AM - As inovações técnicas e científicas na reabilitação das funções cardíacas e respiratórias dos pacientes acometidos pelo coronavírus, assim como os impactos na qualidade vida, na saúde e na condição física da população, são os temas do I Simpósio de Fisioterapia Cardiorrespiratória – Covid e Pós-Covid, promovido pela Universidade Nilton Lins, nesta sexta-feira (30), a partir das 8h, no auditório Vânia Pimentel, na zona Centro-Sul de Manaus.

Com a participação de especialistas dos principais centros médicos e clínicos do Estado, o evento será mediado pelo coordenador do curso de Fisioterapia da instituição, professor Alex Matos, e está com inscrições abertas no site www.cursosextensao.niltonlins.br, com vagas limitadas em acordo com as normas de segurança e distanciamento determinadas pelos órgãos públicos de saúde e vigilância sanitária.

“A Universidade Nilton Lins segue com sua missão de promover para a comunidade acadêmica e profissionais da saúde, o debate científico de um tema de grande relevância, ao mesmo tempo em que propicia o aperfeiçoamento e a qualificação destes especialistas responsáveis diretos pelo atendimento da sociedade, especialmente na pandemia”, avaliou a reitora da instituição, Giselle Lins.

Programação

O simpósio terá início às 8h com a palestra “Entendendo a cascata inflamatória e cardiovascular da Covid-19”, com a fisioterapeuta do Hospital São Lucas, Rachel de Andrade Galli e às 9h, será a vez do fisioterapeuta da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas (FCecon), Daniel Glória, apresentar a palestra “Reabilitação cardíaca e a Covid-19”.

“Como estamos ventilando pacientes com Covid-19” será o tema que o fisioterapeuta e coordenador do Hospital João Lúcio, Sérgio Cruz, irá expor a partir das 10h e a partir das 11h, o simpósio chega ao final com a apresentação do médico e coordenador do Hospital Delphina Aziz, Kenit Minori, sobre “Anticoagulação na Covid-19”.

As inscrições para o I Simpósio de Fisioterapia Cardiorrespiratória – Covid e Pós-Covid – estão abertas no site www.cursosextensao.niltonlins.br e tem vagas limitadas.