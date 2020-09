Fiscalização fecha cinco casas noturnas em Manaus

Cinco casas noturnas e bares foram fechados e outros oito foram autuados nesse fim de semana na capital. Conforme a polícia, os locais além de não estarem com as documentações necessárias para o funcionamento, estavam descumprindo o decreto governamental que proíbe aglomerações e determina o uso de equipamentos de proteção individual na prevenção do novo Coronavírus.

Ao todo, 16 locais foram vistoriados pelos agentes. Na sexta (4), os estabelecimentos das zonas oeste e centro-oeste foram os alvos. Seis deles foram autuados e dois foram interditados. Já na noite do sábado (5), três locais foram fechados e um foi autuado pelos agentes.

Coordenando a equipe da Polícia Civil, o delegado Márcio André afirmou que os policiais ajudam no que diz respeito a manter a ordem, para que os órgãos fiscalizadores possam realizar o seu trabalho da melhor maneira. As fiscalizações devem continuar nesse domingo (6).