Fiocruz promove curso sobre diagnóstico molecular para filarioses no Amazonas

Manaus/AM - O Instituto Leônidas & Maria Deane (ILMD/Fiocruz Amazônia) promove curso de Diagnóstico Molecular para Filarioses na Amazônia, com o objetivo de capacitar estudantes e profissionais de saúde nas atividades de coleta, armazenamento, organização laboratorial e nas técnicas de biologia molecular para análise das amostras.

O curso acontece vai encerrar, nesta sexta (26), na sede do PReV Amazônia-EDTA, na Funasa, com uma carga horária de 40 horas, e é coordenado pelo pesquisador da Fiocruz Amazônia Sérgio Luz, que é doutor em Biologia Parasitária, e Lorena Leles, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Biologia Parasitária (PPGBP) do Instituto Oswaldo Cruz (IOC).

O curso é voltado para alunos de iniciação científica, mestrado e doutorado, além de profissionais do Laboratório Central do Amazonas (Lacen-AM), por meio de oferta na cooperação com a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM).

O curso tem uma parte com conteúdo teórico abordando aspectos básicos e gerais das filarioses que ocorrem na Amazônia: transmissão, diagnóstico, epidemiologia, ecologia, importância na saúde pública para o Amazonas e um componente prático onde são realizados os diagnósticos nas amostras clínicas e dos vetores envolvidos na transmissão.

Os participantes receberão ainda noções básicas de biossegurança em laboratório, organização laboratorial, preparação de materiais e de trabalho para a bancada, orientações sobre normas e procedimentos de operação laboratorial e de registro, microscopia e observação de vetores e lâminas de amostras clínicas, preparação e adequação do material biológico, procedimentos de extração de DNA e PCR para taxonomia molecular, interpretação dos resultados, purificação de produtos para sequenciamento e noções básicas de sequenciamento, análise e interpretação de resultados.