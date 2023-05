Fiocruz Amazônia abre inscrições para Programa de Iniciação Científica

Manaus/Am - Estão abertas até o dia 12 de maio, as inscrições para o Programa de Iniciação Científica do Instituto Leônidas & Maria Deane (PIC-ILMD/Fiocruz Amazônia) em convênio com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam). O processo de inscrição ocorrerá exclusivamente através do e-mail ([email protected], enviado à Coordenação do programa pelo orientador ou coorientador.



O PIC visa despertar vocação científica e incentivar novos talentos potenciais entre estudantes de graduação, além de contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa e inovação tecnológica nos determinantes socioculturais, ambientais e biológicos do processo Saúde-Doença-Cuidado para a melhoria das condições socio sanitárias na Amazônia. Além disso, o programa objetiva ainda estimular pesquisadores produtivos a envolverem estudantes de graduação em suas atividades científicas, tecnológicas e profissionais.



Podem participar estudantes de cursos de graduação de instituições de ensino superior públicas ou privadas reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC). O candidato deve estar regularmente matriculado e ter Coeficiente de Rendimento Acumulado (CRA) com valor igual ou maior que 6,0 (tanto para bolsa nova, como em caso de renovação) e não ter reprovação em disciplinas afins às atividades do projeto de pesquisa que pretende desenvolver, além de outras condições, descritas no edital.



O horário limite para a submissão das propostas será até as 23h59, (hora/Manaus), da data descrita no cronograma. Contudo, o suporte técnico estará disponível apenas até as 16h.



SOBRE O PROCESSO DE SELEÇÃO



A concessão de bolsas de Iniciação Científica fomentadas pela FAPEAM aos pesquisadores do quadro permanente e, pesquisadores bolsistas do ILMD/Fiocruz Amazônia, obedecerá ao estabelecimento de uma classificação decrescente quanto às notas de avaliação dos projetos analisados pelos assessores ad hoc, considerando os critérios de pontuação descritos no Anexo 1 do EDITAL.



O Início das atividades dos bolsistas na Unidade está previsto para o dia 1º de agosto de 2023.



SOBRE O PIC



A Iniciação Científica é um instrumento de formação de recursos humanos que permite colocar o estudante de graduação em contato direto com as atividades de pesquisa e o pensar científico. O Programa de Iniciação Científica da Fiocruz Amazônia tem como objetivos despertar a vocação científica e incentivar novos talentos potenciais entre estudantes de graduação.



O Programa proporciona ao bolsista, orientado por pesquisador qualificado, a aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa, bem como estimula o desenvolvimento do pensamento científico e da criatividade, decorrentes das condições criadas pelo confronto direto com os problemas estudados durante a realização da pesquisa.