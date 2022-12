Fim de ano no Amazonas: conheça as opções de lazer no estado

Manaus/AM - Com o início do inverno amazonense em dezembro, o Amazonas vira palco de diferentes opções de lazer para quem visita o estado. Neste mês, ainda é possível aproveitar as praias paradisíacas e acompanhar circuitos de temporadas para curtir as belezas do Amazonas. Para orientar os interessados, a Empresa de Turismo do Amazonas (Amazonastur) relaciona algumas dicas para quem pretende aproveitar os atrativos da terrinha neste final de ano.

Temporada de Pesca

A pesca esportiva é um dos segmentos de turismo mais fortes no Amazonas. A busca do maior tucunaré chega a bater recordes mundiais e isso tudo em um cenário de admirar quem presencia essas belezas naturais. Os municípios de Careiro, Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos entram para o circuito dos destinos mais procurados para a pesca esportiva.

Para quem planeja separar os itens de pesca e curtir os belos rios do Amazonas, a dica é realizar a viagem até março do ano seguinte, período em que a temporada está em alta.

Cruzeiros à vista

Os grandes cruzeiros que chegam no Amazonas mudam o cenário e chamam a atenção de quem passa próximo ao Porto de Manaus, no Centro Histórico. E por que não aproveitar a temporada e fazer um cruzeiro na região Amazônica?

A proposta é a Iberostar Heritage Grand Amazon, um cruzeiro elaborado especialmente para roteiros no Amazonas. Operando desde 2005, o Gran Amazon oferece três tipos de roteiro, mas todos usufruem da estrutura confortável e experiência inesquecível no Amazonas. Os passeios podem ser contratados pelo telefone 11- 2391 1663.

Praia de rio

No final do ano, as praias exuberantes e paradisíacas continuam encantando quem busca a experiência de um banho de rio. Exemplos disso são os municípios de Novo Airão (distante 155 km de Manaus)- a cidade dos botos, e Maués (distante 276 km de Manaus) - a terra do guaraná.

Com uma culinária regional conhecida, Novo Airão é o destino ideal para quem busca descansar em um refúgio da natureza e próximo à Manaus e também para quem gosta de um turismo de aventura.

A terra do boto possui mais de 400 ilhas no Arquipélago de Anavilhanas. O cenário é encantador: o verde da florestas, um rio negro em contraste com as areias brancas e limpas das praias, como a famosa praia do Camaleão. As praias podem ser visitadas por meio de barcos .

Maués, a terra do guaraná também é conhecida como “Caribe Amazonense”. O nome já define as praias que aparecem entre setembro e março e fazem a cidade fazer parte do circuito no verão. Quem visita Maués, não pode deixar de curtir as praias de Maresia, a praia da Juliana e a praia da Ilha de Vera Cruz.

Como chegar?

Novo Airão - Existem dois modos de ir para a terra dos botos: via fluvial e terrestre. Para quem preferir ir via fluvial, os barcos saem do Porto do São Raimundo. E para quem preferir pegar uma estrada, o trajeto inicia pela Ponte Rio Negro e rodovia AM-70 até o KM 80 da rodovida, quando a sinalização indica que o caminho deve ser seguido para à direita, na AM-352, totalizando aproximadamente 3 horas de trajeto.

Maués - Para chegar à terra do guaraná, é preciso ir de barco, que sai do Porto de Manaus, às 17h, de segunda à sexta e às 12h, aos sábados. A duração da viagem é de 18 horas. Já os barcos a jato chegam com média, após 9h de viagem.