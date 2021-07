Filhotes de peixe-boi são resgatados no interior do Amazonas

De acordo com o técnico em Meio Ambiente, Marcos Bahia, o grande número de peixes-bois encontrado é devido a região ser propícia para a espécie. “A nossa região tem uma tendência muito grande para esse tipo de animal. Orientamos aos ribeirinhos que ao encontrarem um filhote que não esteja ferido e a mãe esteja por perto, que o devolva para o rio. É mais importante o mamífero estar em seu habitat natural do que capturar e levá-lo para o órgão competente”, afirma Bahia.

Manaus/AM - Em pouco mais de trinta dias, a Prefeitura de Barreirinha resgatou três filhotes de peixes-bois no município. Na manhã de hoje (01) a Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente (Semctram) esteve na região do Rio Andirá realizando o resgate de mais um filhote de peixe-boi encontrado por ribeirinhos.

