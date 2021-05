Filhotes de onça pintada são resgatados no interior do Amazonas

De acordo com o Exército, os animais serão encaminhados ao Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS), para receberem atendimento veterinário necessário para garantir a recuperação dos filhotes. A ação contou com o apoio do Exército Brasileiro, ICMBio e Instituto Mamirauá.

Manaus/AM - Dois filhotes de onça pintada foram trazidos a Manaus após serem resgatados com apenas 20 dias de nascidos, em Tefé, município do Amazonas.

