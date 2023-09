Filho agride o próprio pai durante discussão no Amazonas; vídeo

Filho agride o próprio pai durante discussão no Amazonas pic.twitter.com/McbHF8twyT — Portal do Holanda (@portaldoholanda) September 12, 2023

Manaus/AM - Um homem, que não teve a identidade revelada pela polícia, agrediu o próprio pai, nesta segunda-feira (11), durante uma discussão em Manacapuru, interior do Amazonas.

Um vídeo da briga foi divulgado nas redes sociais e mostra o pai sendo agredido após dizer que o filho‘não presta nem pra bater’. Após a repercussão do caso, um outro filho da vítima explicou o motivo da briga.

”Gostaria que por favor, explicasse no vídeo o motivo do acontecido, pois algumas pessoas estão dizendo que meu pai era abusivo e meu pai nunca levantou a mão para ele, pelo contrário, sempre corrigiu com diálogo. O meu irmão queria sair no carro do meu pai e ele disse que não iria dar, e ele disse ‘quero ver se eu não vou sair no carro’ por isso meu pai ficou revoltado e com vergonha do amigo que estava presente” , afirmou o familiar nas redes sociais.

Não há informações se o caso foi registrado na delegacia do município.