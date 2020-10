Fila da hemodiálise está eliminada no Amazonas, diz secretário de Saúde

Manaus/AM - O secretário de Estado de Saúde, Marcellus Campêlo, afirmou neste domingo (25) que o Amazonas eliminou a fila de espera para a realização de hemodiálise e organizou a oferta desses serviços na rede estadual de saúde.

No início de setembro, o governador Wilson Lima assinou um convênio com o Hospital Beneficente Português para a contratação de 180 novas vagas de hemodiálise destinadas à rede pública. Com isso, não há mais necessidade de os pacientes renais crônicos, aqueles que precisam de terapia renal substitutiva três vezes por semana, usarem os serviços de nefrologia dos prontos-socorros, como acontecia em outros tempos.

O secretário explicou, ainda, como esse serviço está sendo oferecido nos prontos-socorros da rede, em Manaus.

Neste domingo, no HPS 28 de Agosto, havia apenas 31 pacientes usando o serviço de nefrologia implantado na unidade para as urgências, a maioria internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por outros problemas que comprometeram o sistema renal e que por isso precisam fazer hemodiálise como uma das terapias indicadas no tratamento intensivo.

A quantidade é muito inferior à alegada pelo Sindicato do Médicos do Amazonas (Simeam), em visita à unidade neste final de semana, que disse haver 300 pacientes nessa condição no HPS. “Nós ampliamos a oferta na rede conveniada, notadamente ali na Beneficente Portuguesa. Hoje, na rede, nós eliminamos a ‘fila da morte’ nos prontos-socorros, e os pacientes já têm a possibilidade de programar o seu tratamento na hemodiálise”, ressaltou Marcellus Campêlo.

Além do hospital da Beneficente, completam a rede de assistência em Nefrologia da SES-AM a Clínica Pronefro, o Centro de Doenças Renais do

Amazonas (CDR), a Clínica Renal de Manaus, o Hospital Getúlio Vargas, o Hospital Santa Júlia e a Clínica CEHMO, que atua no Centro de Hemodiálise do Hospital Adriano Jorge. O encaminhamento é feito pela Central Unificada de Regulação e Agendamento de Consultas e Exames (Cura), a partir de solicitação médica.