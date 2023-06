Fieam divulga nota sobre vídeos de sexo gravados dentro da entidade

Em razão de vídeos divulgados de forma anônima pelos aplicativos de celular, mostrando cenas de sexo explícito praticado por colaboradores da entidade, a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), divulgou a seguinte nota:

NOTA FIEAM

A Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (FIEAM), em respeito aos seus mais de 63 anos de atuação em favor do desenvolvimento do Estado do Amazonas, vem esclarecer sobre a veiculação de imagens e texto anônimo com injúrias, na tentativa de difamar a sua direção.

A entidade identificou possível quebra de conduta no comportamento de colaboradores em ambiente de trabalho - e já está atuando conforme as melhores práticas e atendendo o que estabelece seus protocolos, mas aponta que, baseada na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), as imagens têm caráter privado, pois acabam por expor as partes envolvidas, sem qualquer cuidado relacionado à preservação de suas identidades e por conseguinte à integridade destas.

A tentativa de aproveitar um fato isolado para envolver não apenas a diretoria desta entidade, mas seus familiares com difamações e injúrias, mostra-se nefasta, e deixa clara a sua real intenção, pois se o objetivo fosse a verificação dos acontecimentos narrados, os canais seriam outros, portanto, fica claro que o objetivo de tais exposições é de denegrir imagem e destruir reputações, razão pelas quais, neste sentido, todas as medidas administrativas e judiciais cabíveis já estão em curso.