FHAJ intensifica atendimento em cirurgias de vesícula em Manaus

Com o cenário de redução dos casos de Covid-19, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) está acelerando as cirurgias eletivas por meio do Opera+, do programa Saúde Amazonas. O objetivo dessa intensificação é reduzir o tempo de espera dos pacientes regulados pela Central Unificada de Regulação e Agendamento de Consultas e Exames (Cura).

Manaus/AM - O projeto Opera+, do Governo do Amazonas, realizou 51 cirurgias eletivas de colecistectomia, procedimento para retirada de pedra na vesícula, durante a semana de intensificação, de 25 a 29 de outubro, da Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ), na zona sul de Manaus. É o dobro da média desse procedimento que o hospital costuma realizar por semana.

