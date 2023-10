Festival de Teatro da Amazônia encerra neste domingo

O grupo de teatro com direção do multiartista Nonato Tavares e mais de 40 anos de trajetória apresenta a obra "A Pequena Esperança". A classificação é de 16 anos.

Manaus/AM - Acontece neste domingo (15), às 19h, a cerimônia de encerramento do Festival de Teatro da Amazônia, no Teatro Amazonas, com a Cia Vitória Régia, do Amazonas, convidada da edição. O acesso é gratuito.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.