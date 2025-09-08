Festival de Teatro da Amazônia 2025 está com inscrições abertas para mostras Jurupari





Manaus/AM - O Festival de Teatro da Amazônia (FTA) 2025 está com inscrições abertas para as mostras Jurupari, Ednelza Sahdo e Chico Cardoso até 10 de setembro. O evento acontece entre os dias 28 de setembro e 12 de outubro, com programação gratuita em espaços do centro histórico de Manaus, Concurso de Dramaturgia e publicação de cinco obras amazonenses, além de duas oficinas especiais.

O resultado será divulgado no site da Federação de Teatro do Amazonas. Em 2024, o FTA, referência no Norte do País, ganhou o título de “Melhor Projeto ou Evento de Incentivo ao Teatro” no Prêmio Cenym de Teatro Nacional.

“Esse reconhecimento é fruto do trabalho coletivo de federados, artistas, técnicos, produtores, staff e parceiros que fizeram do festival um marco na cena cultural brasileira”, comenta o presidente da Fetam, Cléber Ferreira.

As inscrições devem ser feitas no site da Fetam. Confira o Edital abaixo.