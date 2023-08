Festival de Cirandas de Manacapuru acontece no próximo fim de semana

Manaus/AM - O Festival de Cirandas de Manacapuru chega a sua 25ª edição, nos dias 1º, 2 e 3 de setembro, no Parque do Ingá, o Cirandódromo do município, no interior do Amazonas. O festival celebra a cultura regional e promove o resgate do folclore dos povos da Amazônia, protagonizando a disputa entre as cirandas Flor Matizada, Guerreiros Mura da Liberdade e Tradicional.

A festa popular na Terra das Cirandas é organizada pelas agremiações, com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e da Prefeitura de Manacapuru. Neste ano, a realização ocorre em nova data, antecedendo os feriados do mês de setembro.

“Vamos realizar o festival nos dias 1º, 2 e 3 de setembro, aproveitando o início de feriado (Dia da Amazônia e Dia da Independência do Brasil), compreendendo que é uma data que pode potencializar a visibilidade das cirandas, a cultura do município e, acima de tudo, valorizarmos esse movimento cultural tão importante que dá oportunidade para tanta gente, movimenta a comunidade, traz os jovens para os barracões e leva um grande espetáculo para o Parque do Ingá”, afirma o secretário de Cultura, Marcos Apolo Muniz.

Festival

Os espetáculos têm início marcado para as 21h30, e cada noite é dedicada a uma agremiação. A Flor Matizada abre o festival (1º); na noite seguinte (02) é a vez da Guerreiros Mura e, na terceira e última noite (03), a Tradicional encerra o festival.

As cirandas têm o tempo mínimo de apresentação no Cirandódromo de duas horas e, o tempo máximo de duas horas e trinta minutos. Os espetáculos musicais e artísticos, de tema livre, concentram 14 itens, entre individuais e coletivos, como, Apresentador, Princesa Cirandeira, Cirandeira Bela, Porta Cores, Cordão de Cirandeiros entre outros, que são avaliados pela comissão julgadora. A apuração das notas e divulgação da ciranda vencedora será no dia 4 de setembro, às 15h, no Cirandódromo.