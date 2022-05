Festival Amazonas de Ópera apresenta 'Il Tabarro' neste domingo

O FAO tem atrações pagas e gratuitas no Teatro Amazonas, no Teatro da Instalação, centros culturais Palácio da Justiça e Palácio Rio Negro e também no interior do estado.

O maior festival do gênero na América Latina conta com uma programação que inclui cinco óperas, recitais, concertos, workshop e encontro de economia criativa.

Manaus/AM - O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC), apresenta, neste domingo (1º), “Il Tabarro”, de Giacomo Puccini, no 24º Festival Amazonas de Ópera (FAO), a partir das 18h.

