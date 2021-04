Festas clandestinas em três embarcações de luxo são encerradas no Amazonas

Manaus/AM - A Polícia Civil do Estado do Amazonas (PC-AM) interceptou, no início da noite desta terça-feira (06), três embarcações de luxo. Em uma delas, denominada Ana Beatriz 1, era realizado, há cinco dias, um evento com a participação de turistas brasileiros e estrangeiros. Cerca de 60 pessoas desrespeitavam medidas de prevenção à Covid-19, como uso de máscara e distanciamento social. Todos foram conduzidos à delegacia para investigação do crime de descumprimento de medidas sanitárias, artigo 268 do Código Penal.

As outras duas embarcações, chamadas Mano Zeca e Hélio Gabriel, acompanhavam o barco onde era realizado o evento, mas sem a presença de passageiros. De acordo com o convite da festa, denominada “Imersão na Amazônia”, o roteiro previa visita a comunidades tradicionais ribeirinhas e indígenas.