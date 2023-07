Festa encerra 65º Festival Folclórico do Amazonas no Sambódromo

Manaus/AM - O 65º Festival Folclórico do Amazonas Categoria Ouro encerrou na noite (29), ao som das toadas de boi-bumbá, no Centro de Convenções de Manaus, o Sambódromo. Os tradicionais bois de Manaus Galante, Corre Campo e Garanhão se apresentaram em busca do título de campeão da modalidade Master A.

Durante 13 dias, a festa popular levou 64 grupos folclóricos ao Centro Cultural Povos da Amazônia, no Distrito Industrial, e a apresentação de seis bois-bumbás de Manaus, na sexta-feira e sábado (28 e 29) ao Sambódromo.

Boi Galante

Retornando à modalidade Master A neste ano, o Boi Galante, que fixa raízes no bairro da Praça 14, levou para arena a alegria de estrear na noite de sábado no grupo de elite dos bois de Manaus.

Com 30 anos de tradição, o Boi Galante, conhecido como o “Tricolor da Praça 14”, é um movimento cultural que reúne brincantes de várias comunidades. Na arena, o boi apresentou o tema “Amazonino Mendes, um legado de cultura no Amazonas”, trazendo alegorias e a representatividade de feitos que marcaram a história do político, falecido em fevereiro deste ano.

Estreante no bumbá e no festival, Ildete de Souza, 50, reconhece a importância de participar do evento folclórico. “Sou de São Paulo e moro em Manaus há 15 anos, e neste ano aceitei o convite para participar. Ensaiamos muito. Mais de um mês para fazer bonito nas tribos”, disse Ildete, acompanhada por um grupo de mais de 15 pessoas.

Corre Campo

O segundo a se apresentar foi o Corre Campo, o boi-bumbá mais antigo em Manaus, com 81 anos de atividades. Em busca do hexacampeonato, o “Boi do Mapa”, como é conhecido por carregar na testa o mapa do Brasil, levou para arena o tema “Corre Campo: O Boi do Brasil”, celebrando a memória dos fundadores e daqueles que lutaram em prol da diversidade e da cultura popular.

Entre os itens, nomes conhecidos, como o Prince do Boi, que no Festival Folclórico de Parintins é o amo do boi do Caprichoso, e no Festival Folclórico do Amazonas assume o mesmo item no Corre Campo.

Garanhão

Encerrando a noite e o 65º Festival Folclórico do Amazonas, o Boi Garanhão assumiu a arena explorando o tema “Camadas de História Cabocla. Ancestralidade, reexistência e tradição”. São 32 anos de existência da agremiação verde e branca, também chamada de “Boi da Cidade Alta”, originada no bairro do Educandos.

Nesta segunda-feira (31), serão conhecidos os campeões da Categoria Ouro do 65° Festival Folclórico do Amazonas. A apuração das notas dos jurados acontecerá no auditório Daniel Gentil, no Centro Cultural Povos da Amazônia (CCPA), avenida Silves, Distrito Industrial (antiga Bola da Suframa), em dois horários: às 10h, dedicado aos grupos folclóricos; e às 14h, aos bois-bumbás de Manaus.