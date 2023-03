‘Feirão Limpa Nome’ do Procon Amazonas encerra nesta sexta-feira

Manaus/AM - O Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM), em parceria com as concessionárias Águas de Manaus e Amazonas Energia, encerram o “Feirão Limpa Nome” nesta sexta-feira (24).

O Feirão estava com previsão da ação por uma semana em alusão ao Dia Mundial do Consumidor, comemorado no dia 15 de março. O primeiro dia foi de grande procura pela população que lotou a sede do órgão em busca de negociar e renegociar as suas contas de água e energia com descontos de até 90%, sem entrada e com parcelas de até 120x.

O Procon-AM informa que os atendimentos foram limitados e houve distribuição de senhas para que o atendimento seja realizado. E

reforça, ainda, que todos os esforços da equipe, juntamente com as concessionárias, estão sendo feitos para atender com celeridade a toda a população.

O atendimento ocorre das 08h às 15h, na sede do Instituto de Defesa do Consumidor - Procon-AM. Localizado na Av. André Araújo, 1500 – Aleixo.