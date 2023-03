Feirão Limpa Nome do Procon Amazonas começa nesta segunda

Manaus/AM - O Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM), promove, em comemoração à semana do consumidor, o Feirão Limpa Nome para renegociação de dívidas com contas de água e luz. O atendimento começa nesta segunda-feira (13) e vai até o dia 17 de março, das 8h às 14h, na sede do órgão, localizado na avenida André Araújo, 1.500 - Aleixo.

No dia 15 de março é comemorado em todo o país, o Dia do Consumidor. E o Procon-AM dedicará a semana inteira para que os amazonenses possam realizar as renegociações com as concessionárias Águas de Manaus e Amazonas Energia, no departamento de atendimento do Procon-AM, sem a necessidade de inscrição ou agendamento.

Jalil Fraxe, diretor presidente do Procon-AM, informa que o Feirão Limpa Nome é uma iniciativa do Instituto de Defesa do Consumidor, que buscou contato com as concessionárias, discutiu junto aos seus representantes as melhores condições de parcelamento e formas de pagamentos para que os amazonenses possam pagar suas dívidas de serviços básicos sem comprometer o orçamento familiar.

Inadimplência no Amazonas

Segundo os últimos dados divulgados pelo Serasa, o Amazonas tem ao todo 1,5 milhões de pessoas endividadas. O Estado é o que tem o maior percentual de devedores do Brasil, com o total de 53% da população.

Uma das causas de inadimplência no Amazonas são as contas de Utilities/Contas Básicas, ou seja, água e luz, que apontam 19,74% da população, ou seja 296.100 pessoas estão com as contas atrasadas.

Condições

Águas de Manaus

- Parcelamentos sem entrada;

- Parcelamento em até 120x;

- Desconto de até 90%.

Amazonas Energia

- Parcelamentos sem entrada;

- Quantidade máxima de parcelas para clientes comuns: 60x

(Condições válidas apenas para clientes inseridos na classe de pessoa física residencial ou rural);

- Quantidade máxima de parcelas para clientes baixa renda: 75x;

- Faixa de descontos: até 90% de desconto em faturas de recuperação de faturamento (TOI);

- Faixa de descontos: Até 80% de desconto em faturas de consumo, levando em consideração a idade do débito

(Desconto condicionado ao pagamento regular das parcelas, até a data de cada vencimento);

- Parcelamento com financiamento em conta;

- Parcelamento em cartão de crédito, em até 18x, com juros da máquina.

O Feirão Limpa Nome é uma realização do Instituto de Defesa do Consumidor - Procon-AM, em parceria com as concessionárias Amazonas Energia e Águas de Manaus.

Período: De 13 a 17 de março, na sede do Instituto de Defesa do Consumidor - Procon-AM. Localizado na Av. André Araújo, 1500 – Aleixo, no horário de 08h às 14h.