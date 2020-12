Feirantes ganham curso de capacitação no Amazonas

Com um trabalho intensificado no interior do Amazonas, a Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS) vem trabalhando para promover uma qualidade de vida e melhoria de renda aos feirantes por meio da capacitação com cursos de especialização em diversas áreas. Na última semana, mais de 400 produtores rurais que atuam nas feiras da ADS no interior do estado participaram de formações promovidas pela agência.

Em Parintins, 278 produtores rurais e feirantes receberam a primeira etapa de capacitação para Boas Práticas de Manipulação de Alimentos, destinada às pessoas que desenvolvem atividades de comercialização de produtos para alimentação.

Responsável pela ação no município, juntamente com o técnico agrícola Josean Mascarenhas, o médico veterinário e técnico da ADS, Franklin Ferreira, afirma que a capacitação foi realizada com feirantes, pescadores e autônomos que atuam no ramo de venda de produtos rurais, ou que têm como meta ingressar em atividades do ramo alimentício.

“O curso foi muito produtivo, e o que mais nos orgulhou foi o fato de termos conseguido fazer as pessoas colocarem em prática tudo o que ensinamos”, disse Franklin, que também destacou que o curso foi mediado obedecendo todas as normas de segurança contra a Covid-19, com os alunos fazendo uso de máscara de proteção e respeitando o distanciamento social.

Além de Parintins, uma série de cursos de capacitação voltados para o campo do empreendedorismo, calagem, adubação e técnicas de vendas, foi realizada em outras regiões, como no município de Humaitá, no Ramal do Areal (AM-010) e Ramal São Francisco (AM-010), e no município de Itacoatiara, com a formação de feirantes para a inauguração de uma nova feira na cidade.

A ação faz parte de uma ação de interiorização da ADS, iniciada em outubro deste ano, pelos municípios da Região Metropolitana de Manaus (RMM).