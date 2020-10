Feira de Agronegócios na Nilton Lins promete movimentação

A 4ª Feira de Agronegócios da Nilton Lins foi aberta nesta terça-feira (29) com oficinas, exposições e competições na área do complexo da Nilton Lins, no Parque das Laranjeiras. A feira vai até o dia 03 de outubro e neste ano terá um formato diferente, tendo em vista o decreto de Nº 42.752 do Governo do Estado do Amazonas relativo às medidas restritivas de combate ao coronavírus.

Algumas atividades não contarão com a presença de público externo, além disso, uma programação com palestras, cursos e minicursos vai obedecer aos protocolos de distanciamento e outros cuidados preventivos.

Concurso Leiteiro - Uma das atividades é o Torneio que escolhe o melhor leite da competição, aquele de maior qualidade. A competição é organizada por um especialista em gado leiteiro, o pecuarista Emilio Afonso. Segundo ele, é a primeira vez que não haverá premiação em dinheiro. Mas os vencedores receberão troféus e faixas. A premiação em dinheiro foi descartada com o objetivo de não promover aglomerações. O Torneio ganhou novas regras para permitir que os pecuaristas troquem experiências.

“Eles trazem os animais e a partir de hoje a gente pesar o leite desses animais. Vai ter concurso de novilha, primeira cria e aquelas que já tiveram mais uma cria”, afirmou Emilio Afonso, coordenador do concurso leiteiro.

So no segundo dia, quatro propriedades participaram, entre elas: Fazenda São José ML, Fazenda Moitinha NF, ING Ferradurinha Nilton Lins e Talismã José sena de Castro. Ao todo, são realizadas em média, 7 pesagens diárias.

A modalidade de torneio leiteiro tem crescido em relevância e se tornou parte de várias feiras de agronegócio nos últimos anos. É uma competição que visa divulgar tanto o potencial produtivo dos animais quanto demonstrar para a população qual é a origem do leite que chega a sua mesa.

Em Manaus, a competição é realizada desde a primeira edição da Feira de Agronegócio Nilton Lins. Nesta edição participam as vacas leiteiras mais novas e também as que já passaram por várias fases de produção.

Programação- A programação segue até sábado (3/10) com oficinas, palestras, concursos, exposições e outras atividades até o próximo sábado. A Feira é aberta aos alunos da universidade. As inscrições podem ser feitas na Pró-Extensão de Reitoria e as atividades acontecerão na Universidade Nilton Lins,.