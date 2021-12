Feijoada beneficente arrecada recursos para tratamento de jovem com câncer

Manaus/AM - No próximo domingo, dia 5 de dezembro, a partir das 11h, será realizada uma feijoada beneficente com o objetivo de arrecadar recursos em prol do tratamento de câncer de um jovem de Manaus.

Nelson Aleson Costa de Vasconcelos tem 27 anos e há um mês foi diagnosticado com câncer no testículo e no pulmão em estágio avançado. Para arcar com as despesas do tratamento, a realização de biópsias e exames solicitados de forma particular, por se tratar de um caso de urgência e necessitar de rapidez no processo, a família vai realizar a feijoada beneficente, com bilhetes vendidos ao valor de R$10.

A ação acontece no dia 5 de dezembro, domingo, a partir das 11h, em uma chácara localizada na Avenida Frederico Baird, 76, bairro Ponta Negra. No dia haverá também a venda de bebidas, piscina liberada e música ao vivo. Os bilhetes podem ser adquiridos antecipadamente entrando em contato pelo telefone (92) 99613-9919.

“Nós entendemos como uma rede de apoio é necessária em momentos difíceis, então toda ajuda à família é importante, principalmente com gestos concretos que colaborem com o tratamento do Nelson, que precisa ser realizado o mais rápido possível”, afirma um dos diretores do Hermanitos, Túlio Duarte.