Faz escuro mas eu canto: Poeta Thiago de Mello recebeu homenagem na 34º Bienal de São Paulo

Manaus/AM - O verso “Faz escuro mas eu canto”, foi escrito pelo poeta amazonense Thiago de Mello em 1965, e após 50 anos seu legado ainda foi homenageado na 34º Bienal de São Paulo. O verso que inspirou a bienal faz parte do poema ‘Madrugada Camponesa’, e também ganhou uma versão musical em parceria do poeta com o músico Monsueto Menezes. Madrugada Camponesa - por Thiago de Mello Madrugada camponesa, faz escuro ainda no chão, mas é preciso plantar. A noite já foi mais noite, a manhã já vai chegar Não vale mais a canção feita de medo e arremedo para enganar solidão. Agora vale a verdade cantada simples e sempre, agora vale a alegria que se constrói dia-a-dia feita de canto e de pão. Breve há de ser (sinto no ar) tempo de trigo maduro. Vai ser tempo de ceifar. Já se levantam prodígios, chuva azul no milharal, estala em flor o feijão, um leite novo minando no meu longe seringal. Já é quase tempo de amor. Colho um sol que arde no chão, lavro a luz dentro da cana, minha alma no seu pendão. Madrugada camponesa. Faz escuro (já nem tanto), vale a pena trabalhar. Faz escuro mas eu canto porque a manhã vai chegar. (Faz escuro, mas eu canto)

