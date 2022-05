Fapeam está com inscrições abertas para sete editais de apoio à ciência; confira

Os novos editais são: Programa de Apoio a Popularização e Divulgação para CT&I; Programa Fapeam Produtividade em CT&I; Startup para o SUS; Programa de Apoio a Projetos Colaborativos em PD&I – Fapeam; Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Cadeias Produtivas no Estado do Amazonas – PDCA-AM; Programa Negócios da Floresta – PNF/Fapeam; Prêmio Fapeam de Ciência, Tecnologia e Inovação – edição 2022.

Manaus/AM - A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) está com inscrições abertas para sete editais, sendo seis inéditos, para a apoiar o desenvolvimento de pesquisas científicas e de inovação tecnológica, saúde, empreendedorismo e projetos colaborativos (entre academia e empresa). Com recursos de quase R$ 25 milhões, os projetos devem impulsionar a Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) no Amazonas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.