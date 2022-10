Fapeam anuncia resultado de quatro editais de apoio à ciência, tecnologia e inovação no Amazonas

Com investimentos de quase R$10 milhões, o Governo do Amazonas divulgou, nesta quarta-feira (19), os resultados de quatro editais inéditos lançados pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam). Os recursos financeiros irão atender a 69 projetos na capital e no interior destinados ao setor primário, bioeconomia, segurança ambiental e popularização e difusão da ciência.



Os projetos aprovados concorreram aos seguintes editais: Programa Negócios da Floresta (PNF/Fapeam); Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Cadeias Produtivas no Estado do Amazonas (PDCA/AM); e Programa de Apoio à Realização de Eventos Científicos e Tecnológicos no Estado do Amazonas (Parev), chamada II; e Programa de Apoio a Popularização e Divulgação para CT&I (PAPD/Fapeam). Os resultados podem ser conferidos no site da Fapeam em www.fapeam.am.gov.br



Negócios da floresta



Em consonância com o Plano Plurianual do Amazonas (PPA 2020-2023) do Governo do Estado do Amazonas, o PNF/Fapeam apoia projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação, alinhados ao desenvolvimento econômico e preservação ambiental.



Neste edital, foram aprovadas cinco propostas nas áreas de bioeconomia e segurança ambiental. Confira o resultado em: http://www.fapeam.am.gov.br/wp-content/uploads/2022/10/Resultado-Final-PNF-FAPEAM.pdf

Cadeias produtivas



O edital do PDCA/Fapeam selecionou 20 projetos. O Programa visa desenvolver a CT&I, com o objetivo de aprimorar os processos relacionados à cadeia produtiva do agronegócio, bem como favorecer a formação de rede de negócios e cooperações para facilitar a comunicação e o aprimoramento de processos inerentes à produção.



Confira o resultado em: http://www.fapeam.am.gov.br/wp-content/uploads/2022/10/Resultado-Final-PDCA-AM.pdf,



Popularização da Ciência



Na linha de popularização da ciência, o Programa Parev selecionou 31 projetos no Amazonas. O edital apoia a realização de eventos regionais, nacionais e internacionais sediados no Amazonas CT&I, tais como: congressos, simpósios, workshops, seminários, ciclo de palestras, conferências e oficinas de trabalho. A iniciativa visa divulgar resultados de pesquisas científicas e contribuir para a promoção do intercâmbio científico e tecnológico.



Confira o resultado em: http://www.fapeam.am.gov.br/wp-content/uploads/2022/10/Resultado-PAREV-Chamada-II.pdf



O PAPD/Fapeam aprovou 13 projetos de atividades e eventos de divulgação científica, tecnológica e de inovação para o público em geral buscando difundir os resultados e impactos de pesquisas apoiadas pela Fapeam desenvolvidas no estado do Amazonas.



O resultado pode ser acessado em: http://www.fapeam.am.gov.br/wp-content/uploads/2022/10/Resultado-Final-PAPD.pdf