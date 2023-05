Fapeam abre inscrições para projetos de pesquisa desenvolvidos por mulheres

Manaus/AM - Dois editais da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) estão com inscrições abertas até o dia 26 de junho com o objetivo de apoiar pesquisas coordenadas por cientistas mulheres. Com investimentos de R$ 2,7 milhões, o Programa de Apoio a Pesquisas Desenvolvidas por Mulheres no Setor Primário (Agromulher/Inter) e o Programa Mulheres + Stem irão apoiar até 25 projetos de pesquisas, na capital e no interior do estado, com prazo de execução de 18 e 24 meses, respectivamente.

Direcionados para apoiar estudos desenvolvidos por cientistas mulheres no interior do estado, o Programa Agromulher/Inter irá fomentar projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação, que visem contribuir com o desenvolvimento do setor primário do estado do Amazonas. O edital irá fomentar 10 projetos.

E o Programa Mulheres +Stem tem o objetivo de apoiar projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação, coordenados por mulheres, que incentivem a inclusão de jovens pesquisadoras nas áreas de ciências exatas e naturais, engenharias e computação, na área de Stem. A iniciativa irá apoiar até 15 projetos.

Inscrições

As propostas devem ser apresentadas em formulário on-line específico e enviadas por meio eletrônico, via Sistema de Gestão da Informação da Fapeam (SigFapeam), plataforma disponível em www.fapeam.am.gov.br. Para acessar o formulário a proponente deverá utilizar login e senha previamente cadastrados. Novas usuárias deverão realizar o cadastro no banco de pesquisadores da Fapeam.

A divulgação do resultado final com a lista de projetos selecionados nos editais está prevista para ocorrer no mês de outubro deste ano. Os editais estão disponíveis em: http://www.fapeam.am.gov.br/editais/?aba=editais-abertos