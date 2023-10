Fapeam abre inscrições para intercâmbios científicos; confira

Manaus/AM - A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) está com inscrições abertas para a “Chamada ERC-CONFAP-CNPq 2023”. A iniciativa é realizada via parceria entre o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), o Conselho Europeu de Pesquisa (ERC) e o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap).

Com a temática “Oportunidades de pesquisa na Europa para pesquisadores ativos de doutorado no Brasil”, o Programa visa apoiar projetos de colaboração transnacional com pesquisadores que já recebem subsídio do Conselho Europeu de Pesquisa (ERC) da Comissão Europeia, a fim de oportunizar que pesquisadores vinculados a instituições do Amazonas possam participar de intercâmbios científicos.

O investimento com recursos do tesouro estadual de 250 mil euros estima apoiar até cinco propostas.

Submissão de propostas

Os proponentes do Amazonas devem submeter até as 17h, do dia 7 de dezembro, suas propostas na plataforma do Confap (https://sistema.confap.org.br/register), além de preencher em português o formulário online específico e enviá-lo via Sistema de Gestão da Informação da Fapeam (SigFapeam), disponível em: www.fapeam.am.gov.br

Para acessar o formulário, o candidato deverá utilizar seu login e senha previamente cadastrados. Novos usuários deverão realizar o cadastro no banco de pesquisadores da Fapeam. Além do envio do formulário online, a submissão da proposta requer a apresentação de documentação complementar a ser anexada ao SigFapeam, como detalhado na chamada.

A divulgação do resultado do enquadramento está prevista para ocorrer no mês de janeiro de 2024. A previsão de contratação dos projetos no âmbito da Fapeam ocorrerá a partir de junho de 2024. Aqueles que forem devidamente contratados terão o prazo de vigência de 1 ano (12 meses).

Saiba mais sobre essa e outras Chamadas em https://tinyurl.com/5n9bdudu

*Com informações da assessoria