Fapeam abre inscrições do Programa Centelha Amazonas 2 para universitários

Manaus/AM - A Fapeam divulgou nesta segunda-feira (11), o edital do Programa Centelha Amazonas 2. O edital traz a oportunidade de transformar ideias inovadoras em empreendimentos de sucesso para o estado, e recebe inscrições até o dia 19 de abril. Nesta edição, o Governo do Amazonas, em parceria com a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) investe R$ 3 milhões para apoiar até 50 projetos inovadores no Amazonas. A primeira fase consiste na submissão de ideias, na qual os interessados em concorrer devem fazer a inserção de informações básicas sobre a proposta.

“Os projetos aprovados podem receber até R$ 60 mil cada, em forma de subvenção econômica, ou seja, recursos não reembolsáveis. Não é um empréstimo, mas o coordenador do projeto aprovado precisará prestar contas do recurso recebido”, ressaltou a coordenadora do Programa Centelha Amazonas 2 pela Fapeam, Liliane Valente.

Na oportunidade, foram esclarecidas dúvidas do público, assim como realizado cadastro na plataforma do Centelha 2. Na fase de seleção das ideias inovadoras será avaliado o potencial de inovação da proposta, considerando os seguintes critérios: problema ou oportunidade de mercado, potencial inovador e equipe empreendedora.

A coordenadora de Ensino e Extensão da Fametro, Suelânia Figueiredo, considera importante a parceria com a Fapeam no apoio e fomento do empreendedorismo, principalmente, no momento em que sociedade e a economia ainda se recuperam do abalo deixado pela pandemia provocada pelo novo coronavírus.

Inscrições Abertas - As inscrições do Programa Centelha Amazonas 2 estão abertas até o dia 19 de abril e podem ser realizadas de forma gratuita, por meio do link: https://am2.programacentelha.com.br.

Podem concorrer ao edital, pessoas físicas, vinculadas ou não a empresas com até 12 meses de existência anteriores à data de publicação do edital, e faturamento bruto anual de até R$ 4,8 milhões. Todos os requisitos estão especificados no edital.