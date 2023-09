Fantasia da Guerreiros Mura pega fogo e causa pânico no Parque do Ingá; vídeo

Manaus/AM - A fantasia de uma componente da Guerreiros Mura pegou fogo, na 3ª noite de apresentações, neste domingo (03), e causou pânico no Parque do Ingá, durante o 25º Festival de Cirandas de Manacapuru, no interior do Amazonas.

Fantasia da Guerreiros Mura pega fogo e causa pânico no Parque do Ingá pic.twitter.com/lk5vCX0Fy4

