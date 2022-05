Famílias precisam atualizar Cadastro Único até julho deste ano

Os dados são coletados pelo Ministério da Cidadania e precisam estar atualizados, para garantir que os órgãos públicos utilizem o CadÚnico como forma de destinar benefícios e serviços à população. As famílias inscritas precisam, por regra, atualizar os dados a cada dois anos. Devido ao escalonamento feito durante a pandemia, estão sendo convocadas, este ano, somente as famílias que atualizaram os dados em 2016 ou 2017.

As famílias beneficiárias de programas do governo, como Auxílio Brasil, Tarifa Social de Energia Elétrica e BPC, Benefício de Prestação Continuada, têm até o mês de julho para atualizar as informações no Cadastro único, o CadÚnico.

