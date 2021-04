Familiares de presos passarão a ter informações sobre saúde de internos

Manaus/AM - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), terá um canal de atendimento ao público externo. Profissionais da advocacia e familiares de internos, a partir desta terça-feira (13), poderão obter informações de assistência à saúde prisional pelo número (92) 99502-5721.

De segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, o contato poderá ser feito por meio do aplicativo WhatsApp e chamadas telefônicas. O familiar deve informar o nome, o tipo de demanda e enviar foto do RG (Registro Geral). Os advogados deverão, junto com o nome e a descrição do pleito, enviar a foto da carteira da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

“Pelo novo canal de atendimento os interessados obterão informações sobre medicamentos e acessórios de auxílio à saúde que não são fornecidos pelo Estado ou pelo Município, e podem ser entregues a esta coordenadoria, a fim de que seja encaminhado ao interno nas unidades prisionais”, explicou coordenadora da CSSPAM, Alyne Botelho, e acrescentou como isso ocorre em alguns casos.

“Em alguns casos específicos como: o recém-chegado ao sistema prisional que faz uso de medicamentos de uso contínuo ou psicotrópicos. O manifestante poderá se dirigir à Coordenadoria de Saúde com a prescrição médica e o medicamento, para que seja avaliado pelo médico da unidade prisional a veracidade e, posteriormente, a aceitação dos remédios. Isso se encaixa no fato de o recém-chegado ainda não estar inserido no pedido de medicamento mensal”, pontua.

Será possível, ainda, conseguir informação sobre laudos médicos e perícias.