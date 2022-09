Familiares dão último adeus a cirandeira que morreu após acidente no Festival de Manacapuru

O velório de Vivian ocorre no galpão da Ciranda Guerreiros Mura. Familiares e amigos estão desolados com a morte da jovem, que estava grávida de 3 meses quando sofreu o acidente durante o Festival de Cirandas de Manacapuru, no último dia 28 de agosto.

Manaus/AM – A cirandeira da Flor Matizada, Vivian Ramos, 24, que morreu nesse domingo (4), no Hospital 28 de Agosto, será sepultada hoje (5), no município de Manacapuru.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.