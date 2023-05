Família recebe corpo errado e faz velório para mulher desconhecida em Manaus

Manaus/AM - Familiares e amigos de Danilo Taveira da Conceição ficaram revoltados após terem velado um corpo, acreditando ser de Danilo, mas descobrirem pouco antes do enterro, que o cadáver era de uma mulher desconhecida. O caso aconteceu no bairro do Mauazinho, Zona Leste de Manaus.

Danilo morreu afogado no dia 3 de maio enquanto nadava em um rio no município do Careiro da Varzea; o corpo foi encontrado dois dias depois.

O pai da vítima contou que quando foi buscar o corpo do filho no Instituto Médico Legal (IML), o médico legista aconselhou que o velório acontecesse com caixão fechado, pois por ter absorvido muita água, o produto do embalsamento não ia fazer efeito.

O cadáver de Danilo foi para a funerária e ao ser entregue para os familiares durante a cerimônia fúnebre, um agente também teria dito que seria melhor não abrir o caixão devido ao forte odor.

Familiares e amigos choraram e se despediram de Danilo e pouco antes de seguirem para o enterro, o carro da funerária chegou ao local para explicar sobre a troca de defuntos.

Não houve mais tempo para que os conhecidos de Danilo pudessem se despedir, e o caixão seguiu para o enterro.

Depois do sepultamento, familiares procuraram a funerária, mas o estabelecimento disse que iria responder sobre o caso através e-mail. No entanto, o endereço eletrônico não era da funerária.