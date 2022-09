Família pede ajuda para encontrar piloto desaparecido durante voo no Amazonas

Manaus/AM - A família do piloto de avião Breno Pimentel, de 34 anos, pede ajuda para encontrá-lo. Ele está desaparecido desde a sexta-feira (2) ao fazer um voo particular com destino ao município de Barcelos, no interior do Amazonas. A aeronave que ele pilotava foi encontrada na Praia Grande, no município.

A esposa do piloto, Priscila Oliveira de Souza, informou que ele saiu para fazer um serviço, mas desde então, não deu mais notícias. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops).

A família pede para quem tiver informações sobre a localização de Breno que entre em contato pelos números 98100-1363/ 98110-9170, ou por meio do número (92) 3214-2269, disque-denúncia da Deops.