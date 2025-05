Família fica ferida após carro despencar em barranco no Colônia Terra Nova; vídeo

O motorista de um Ford Focus teria tentando subir a ladeira, mas não conseguiu e desceu em marcha ré, no entanto, o motorista acabou perdendo o controle do veículo, despencou de um barranco e capotou.

Manaus/AM - Quatro pessoas da mesma família ficaram feridas após o carro em que elas estavam despencar em um barranco, na noite desta sexta-feira (23), no bairro Colônia Terra Nova, na zona Norte de Manaus. As vítimas são um idoso, uma criança e um casal, que não tiveram os nomes divulgados.

Vídeo: Caio Guarlotte/Portal do Holanda Família fica ferida após carro despencar em barranco no Colônia Terra Nova https://t.co/RxGbhvDuoo pic.twitter.com/8RsgAcAHji

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.