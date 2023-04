FAFV abre inscrições para Circuito Amazonense de Futevôlei 2023; confira

Manaus/AM - A competição mais aguardada de futevôlei do Amazonas tem data de início em 29 de abril e deve contar com mais de 50 duplas em diversas modalidades. Promovido pela FAFV, Federação Amazonense de Futevôlei, a competição terá suas etapas em diversos municípios do estado.

Nascido na década de 1960 nas praias do Rio de Janeiro, o futevôlei é um esporte que mistura habilidades do futebol com o vôlei de praia e é muito popular no Brasil. Hoje em dia, é praticado em todo o país, tanto por jogadores profissionais quanto amadores, e continua a crescer em popularidade.

No Amazonas o esporte é incentivado e promovido pela FAFV a mais de 23 anos em todos os municípios.

O Circuito Amazonense de Futevôlei 2023 será uma competição de cinco etapas que acontecerão ao longo do ano no estado do Amazonas. As etapas serão realizadas em diferentes cidades do Amazonas, e incluirão as categorias open, masculino e feminino.

Além disso, haverá premiações para os vencedores de cada etapa e para os jogadores com maior pontuação no ranking geral. O Circuito Amazonense de Futevôlei é uma oportunidade para os jogadores locais mostrarem seu talento e habilidades no esporte, além de promover o futevôlei no estado e fortalecer a comunidade esportiva local.

Além de frisar a importância da prática esportiva na vida do amazonense, Anderson Reis, Diretor de Marketing e Eventos da Fafv, faz um convite aos amantes do esporte. “A prática de atividade física é saudável, e esse esporte tem impactado centenas de pessoas que buscam uma qualidade de vida melhor. Aproveitando, gostaria de convidar a todo o povo do Amazonas e os amantes do esporte a prestigiarem o maior evento esportivo de futevôlei do estado”, disse Anderson.

Para os atletas que desejam participar do Circuito, o primeiro passo é ser filiado junto a Federação Amazonense de Futevôlei pelo link Filiação FAFV.

Em seguida, a inscrição poderá ser feita pelo link Inscrição Circuito Amazonense de Futevôlei.

Valores:

Filiação junto a Fafv – R$ 50,00 (Anuidade) Valor promocional.

Inscrição na 1ª Etapa do Torneio – Gratuito.

Para mais informações basta entrar em contato pelo número (92) 98413-3777.