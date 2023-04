Fábio Alho se despede da Ageman em carta aberta

Foi um enorme prazer e uma grande honra contribuir de perto com a gestão do prefeito David Almeida, a quem agradeço imensamente pela confiança e oportunidade de tê-lo acompanhado nesses primeiros dois anos de mandato à frente desse grande desafio que é o de comandar a Prefeitura da nossa cidade.

“Depois de 20 anos de trabalho efetivo no Poder Executivo, me despeço com a certeza de ter feito sempre o melhor em prol da administração púbica e população.

Fábio Alho deixou o cargo de presidente da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Regulados do Município de Manaus (Ageman) no mês passado e publicou uma carta aberta se despedindo dos colegas.

