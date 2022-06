'Extremamente arriscada', afirma ex-presidente da Funai sobre viagem

Manaus/AM - Sydney Possuelo, o ex-presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai), classificou como 'extremamente arriscada' a viagem do indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips à região do Vale do Javari, no município de Atalaia do Norte, no interior do Amazonas. A área, segundo Possuelo, é marcada por conflito com criminosos que tentam intimidar os povos indígenas.

"Os caçadores entram por ali, por isso tem a base da Funai que coloquei lá. É a porta principal de invasão. Os rios Ituí e Itaquaí levam para o coração da terra indígena. É quase uma área internacional, perto da fronteira. Tem narcotráfico, cocaína. Por lá mora todo um pessoal que tem interesse na terra indígena, principalmente madeireiros, pescadores e caçadores. São esses interesses que levantam aquela economia predatória da região. Todos que estão ali permanecem constantemente ameaçados há anos", explicou.

Ainda de acordo com o ex-presidente da Funai, é inseguro fazer o percurso com apenas duas pessoas, sem a presença de nativos na embarcação. "Algumas vezes eu fiz isso, por questão de economia. Eu me expunha para fazer economia. Não era o certo e acho que não é seguro fazer ainda que seja até Atalaia. É bom ter sempre mais que duas pessoas a bordo para ter um pouco mais de segurança e de conhecimento. Nós brancos pensamos que entramos lá e conhecemos tudo. Na verdade, somos guiados pelos conhecimentos dos povos indígenas. Eles veem coisas que a gente não tem costume, hábito e sensibilidade para ver. Eu estaria em pelo menos em quatro pessoas".

O indigenista Orlando Possuelo, filho de Sydney, foi quem primeiro estranhou a demora para a chegada de Bruno e Dom Phillips. "Eu estava no porto de Atalaia às 8 horas esperando. Esperei duas horas, ele não chegou e fomos atrás", disse. "Não tem como ele se perder no rio. Ele sabia dos perigos. De verdade, sendo sincero, infelizmente não tenho mais esperança. Agora é esperar que a polícia pegue os caras certos."

