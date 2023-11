Extrativistas do Amazonas vendem 2 mil toneladas de borracha para multinacional de pneus

Manaus/AM -

O ano de 2023 tem sido promissor para os extrativistas das comunidades do Lago do Capanã Grande e Bom Suspiro, em Manicoré, no interior do Amazonas, que têm produzido borracha para uma das maiores fabricantes de pneus do mundo, a Michelin. Os seringueiros da Associação de Moradores Agroestrativistas do Lago do Capanã (Amalcg) e da Associação de Moradores Agroextrativistas da Comunidade de Bom Suspiro comercializaram, entre janeiro e outubro, dois mil quilos de borracha para a multinacional utilizar na fabricação de pneus.

A retomada em grande escala da atividade em Manicoré, nas comunidades Lago do Capanã Grande e Bom Suspiro, se deu neste ano, com a intensificação do Projeto Prioritário da Borracha, uma iniciativa do Idam, que conta com uma unidade local (UnLoc) no município. “Ou seja, o trabalho junto aos extrativistas têm surtido efeito e, em curto prazo, a venda da borracha para o mercado foi intensificada e logo para a Michelin”, disse diretor-presidente do Idam, Vanderlei Alvino.

Alvino destaca que o projeto prioritário visa estimular a cadeia produtiva da borracha, de forma sustentável, e garantir emprego e renda à população que depende da atividade como meio de subsistência. “Por meio da iniciativa e atendimento à Michelin, aproximadamente 300 seringueiros da região, o que é uma conquista ao setor primário amazonense”, destacou.

Histórico

O Brasil já foi o maior produtor de borracha do mundo, porém, em 1951, o país se tornou importador da matéria-prima. O Amazonas, referência em produção da borracha, no passado, está disposto a retomar a hegemonia no segmento e o Governo do Amazonas, por meio do Idam, tem atuado nessa retomada, com assistência técnica e extensão rural (Ater).

Atualmente, a atividade relacionada à borracha é desenvolvida em 14 municípios amazonenses — Carauari, Jutaí, Eirunepé, Pauini, Boca do Acre, Lábrea, Canutama, Humaitá, Itacoatiara, Nova Olinda do Norte, Itamarati, Urucará, Guajará e Manicoré.

Em 2022, a produção de borracha em território amazonense somou 314 toneladas e beneficiou mais de 246 agricultores familiares e produtores rurais.

*Com informações da assessoria