Exposição de fotos de Leonid Principe em Belém mostra ecossistema amazônico

Fotografias raras do ecossistema que resumem uma jornada na Amazônia estão na exposição denominada “30 anos de floresta: a Amazônia na fotografia de Leonide Principe”, apresentada da Cúpula dos Países Pan-Amazônicos, no I Fórum Internacional da Amazônia: cidades, sustentabilidade e cidadania climática”, foi inaugurada hoje (4) no Espaço teatro Estação Gasômetro, em Belém.

Entre as belas fotos captadas por Principe está uma do arquipélago Anavilhanas, cuja imagem é de uma cobra-grande, conhecida como Yacumama, a mãe das águas. No relato sobre a foto ele diz que nas inúmeras vezes em que sobrevoou o mesmo local nunca mais viu a mesma imagem.

Outras fotos belíssimas são de um homem escalando uma castanheira e a de um macaco Uacari-branco com a expressão triste, talvez por estar sozinho, já que sua espécie vive em grupos de cerca de 50 indivíduos, como analisa o fotógrafo.

A exposição, que conta com curadoria de Juliana Belota, é uma realização da SinoLAC - Companhia Estatal Chinesa, cujo o objetivo é criar uma plataforma de cooperação econômica e comercial entre China e América La-tina, com apoio da Secretaria Estadual do Pará (Secult/PA), da Secretaria de Estado da Cultura do Amazonas (SEC/AM) e da Secretaria Geral da Presidência da República (SGPR).

As imagens têm impressão museológica, pela Galeria de Fotografia Celso Júnior. E o acervo do projeto PhotoAmazonica, alocado no Centro Cultural dos Povos da Amazônia (CCPA), contém mais de cem mil fotografias que revelam a jornada percorrida pelo fotógrafo Leonide Principe, em 33 anos de Amazônia, percorrendo seus ecossistemas, numa rara eco-cobertura da região.

As imagens do acervo estão sendo indexadas e disponibilizadas para acesso ao usuário na ponta deste e de outros museus, através do site https://leonideprincipe.photos e do sistema Tainacan - Programa Acervo em Rede.

Dessa forma, está sendo democratizado o acesso digital aos bens culturais musealizados, promovendo também a digitalização e a documentação dos acervos das instituições museológicas na internet.



Mais de 200 imagens dos diferentes ecossistemas amazônicos já estão indexadas na plataforma digital do projeto PhotoAmazonica e disponíveis no site: https://leonideprincipe.photos. Este é o início de uma jornada que deve resultar na indexação de cinco mil imagens do acervo.