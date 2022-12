Exército apreende 927 kg de maconha na fronteira do Amazonas com a Colômbia

Manaus/AM - Na região de fronteira entre o Amazonas e a Colômbia, o Exército Brasileiro efetuou a apreensão de 927 kg de maconha do tipo skunk. A droga estava em um embarcação que trafegava no Rio Japurá, quando foi interceptada por militares do Pelotão de Vila Bittencourt, de acordo com o Comando de Fronteira Solimões.

