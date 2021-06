Ex-secretário diz que Mayra Pinheiro enfatizou tratamento precoce em Manaus

O ex-secretário de Saúde do Amazonas, Marcellus Campêlo, disse que houve uma 'ênfase' por parte de Mayara Pinheiro, conhecida popularmente como 'capitão cloroquina', ao chamado tratamento precoce.

Às vésperas do colapso em Manaus, a secretária do Ministério da Saúde visitou a capital e atuou no lançamento do aplicativo TrateCov. A plataforma recomendava o uso de antibióticos, cloroquina, ivermectina e outros fármacos, inclusive para bebês.

"No dia 4 de janeiro recebemos a dra. Mayra Pinheiro, na primeira reunião pela manhã 8 horas no auditório do Hospital Delphina Aziz, onde foi convocada, a sua assessoria convocou [...] e vimos uma ênfase da dra. Mayra Pinheiro, em relação ao tratamento precoce", disse.