Ex-prefeitos do interior do Amazonas terão contas julgadas nesta terça

Também serão julgadas as prestações de contas dos gestores do Fundo Municipal de Assistência Social em 2019, Clécio Cunha Freire, e do Fundo Municipal de Direitos Humanos em 2020, Valéria Litaiff Andrade. Além das prestações de contas, serão julgados 48 recursos de gestores que tentam modificar as decisões proferidas pelo Pleno da Corte de Contas.

Manaus/AM - O Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) apreciará 96 processos, nesta terça-feira (14). Os julgamentos acontecem durante a 21ª Sessão Ordinária, às 10h. Dentre os processos em pauta, serão julgadas 19 prestações de contas de gestores e ex-gestores jurisdicionados.

