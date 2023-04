Ex-prefeito é multado em quase R$ 500 mil por irregularidades em licitação no Amazonas

A condenação foi fruto de uma representação que apurava irregularidades no Pregão Presencial 14/2017 realizado pela Prefeitura. Segundo a representação, acatada pelos membros do TCE, não foi identificada pesquisa de mercado e estudo que justificasse a quantidade dos itens solicitados.

Manaus/AM - O ex-prefeito de Humaitá, Herivâneo Oliveira, foi multado pelo Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), nesta segunda-feira (10), em R$ 494 mil por irregularidades em uma licitação realizada em 2017. O total diz respeito a multa, no valor de R$ 14 mil, e alcance, no valor de R$ 480 mil.

