Ex-deputada Beth Azize relembra juventude ao lado de Amazonino: 'pouquíssimos tiveram oportunidade de conhecer'

Beth foi juíza do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) e iniciou a carreira política como vereadora. Na década de 80 foi eleita deputada estadual e única mulher a presidir a Aleam.

“Fui colega do Amazonino e na juventude ele frequentava a Praça dos Remédios sempre atrás de alguma moça para namorar, era um orador fantástico. Quando o Cheik Club fazia festas de solenidade ele era chamado para ser orador para representar o clube e ele não tinha nada a ver com o mundo árabe. Era o talento dele, ele tinha muitos amigos na Praça dos Remédios, ele era sempre lembrado porque era um orador nato”, disse.

A ex-deputada Beth Azize relembrou os tempos de juventude ao lado do amigo, Amazonino Mendes, que faleceu no último domingo (12).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.