‘Eu Tenho Pai’: Defensoria realiza mutirão de reconhecimento de paternidade no Amazonas

Manaus/AM - A Defensoria Pública do Estado (DPE-AM) realizará, na próxima quinta-feira (30), um mutirão de atendimentos “Eu Tenho Pai”, voltado ao reconhecimento de paternidade em 16 cidades do interior do Amazonas. Para casos que necessitarem de comprovação científica para efetivar o reconhecimento, serão ofertados exames de DNA.

O serviço tem como objetivo promover a efetivação do direito à paternidade - biológica ou socioafetiva - para a inclusão do nome do pai na certidão de nascimento.

O mutirão vai acontecer em 12 municípios, são eles: Parintins (Polo Baixo Amazonas); Itacoatiara (Polo Médio Amazonas); Humaitá (Polo do Madeira; Tefé (Polo Médio Solimões); Maués (Polo de Maués); Coari (Polo de Coari); Lábrea (Polo do Purus); Manicoré (Polo Médio Madeira); São Gabriel da Cachoeira (Polo Alto Rio Negro); Manacapuru (Polo Rio Negro-Solimões); Eirunepé (Polo do Juruá), além dos municípios de Careiro Castanho, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva e Iranduba.

Além dos atendimentos de reconhecimento e investigação de paternidade, a Defensoria vai ofertar, ainda, atendimentos diversos na área de família (guarda, pensão alimentícia, curatela e outras).

Os interessados devem procurar a Defensoria em seu município ou fazer o agendamento pelo WhatsApp, por meio do número (92) 98559-1599.